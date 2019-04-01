هالة صدقي عن فيديو الإساءة لفريق عمل "بركة": "حسابي مُخترق وده مش صوتي"

كشفت الفنانة هالة صدقي، حقيقة الفيديو الذي انتشر لها خلال الساعات الماضية وتظهر خلاله وهي تسيء إلى فريق عمل مسلسل "بركة" للفنان عمرو سعد.



وقالت "صدقي" لـ"الدستور" إنها تتعرض منذ فترة كبيرة لمحاولات اختراق حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها كانت متواجدة منذ شهر في مباحث الإنترنت لإثبات أنها تتعرض لمحاولات اختراق في محضر رسمي.



وأضافت أن الفيديو الذي نشر على حسابها بموقع "إنستجرام" ليس له أي أساس من الصحة، مؤكدة أن هناك شخص قد انتحل شخصيتها بتقليد صوتها على الفيديو، مشيرة إلى أنها دائما تتعرض لمثل هذه الأفعال.



وتابعت: "كيف أقوم بالإساءة إلى زملائي بالمجال الفني سواء فنانين أو عمال وأنا جزء لا يتجزأ منهم فهذا أمر لا يصدق على الإطلاق".



وتابعت انها تواصل حاليا تصوير مشاهدها المتبقية في مسلسل "بركة" استعدادا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل.



ونشر فيديو عبر حساب الفنانة هالة صدقي بموقع الفيديوهات "إنستجرام" من داخل كواليس تصوير مسلسل "بركة"، وعلقت عليه بصوتها بألفاظ مسيئة ووصفت زملائها في المسلسل بحثالة المجتمع والجرابيع، مشيرة إلى أنها مضطرة للعمل معهم من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل، وسرعان ما حذفت مقطع الفيديو بعد أن اكتشفت أنها نشرته بالخطأ بدلا من إرساله إلى إحدى أصدقائها.