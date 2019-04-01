سانت اتيان يعبر نيم ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الفرنسي

تقدم فريق سانت اتيان إلى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه نيم أولمبيك 2 1 اليوم الاثنين في المرحلة الثلاثين للمسابقة.



وتقدم أنطونيو بوبيشون بهدف لنيم اولمبيك بعد مضي دقيقتين فقط من بداية المباراة.



ولكن ريمي كابيلا أدرك التعادل لسانت إتيان في الدقيقة 24 ثم تكفل روبير بيريتش بتسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض قبل 11 دقيقة من النهاية.



الفوز رفع رصيد سانت إتيان إلى 49 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد نيم اولمبيك عند 37 نقطة في المركز الثاني عشر.