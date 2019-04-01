القاهرة : الإثنين 01 أبريل 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
10:23 م

مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»
10:22 م

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية
08:26 م

نداهة الشرق.. صحفية تروى قصة حبها لبلاد العرب: لن أعود لأمريكا
03:16 م

'بث مباشر' مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام بجودة عالية HD
01:49 م

المتحدث باسم الوزراء: إقبال عالمي على شراء بيانات مزايدة البحث واستكشاف البترول بالبحر الأحمر
11:13 ص

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر
06:41 م

مشاهدة مباراة الاهلى والزمالك بث مباشر اليوم السبت
02:12 م

بث مباشر الأهلي والزمالك بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع
10:13 م

بث مباشر لمباراة القمة بين الأهلى و الزمالك 2019
02:29 ص

تحذير هام من وزارة الهجرة للمصريين بالكويت
01:34 ص

المغرب والأدرن يؤكدان دعم الشعب الفلسطينى
12:35 ص

المحكمة الأمريكية تبرئ السودان من التورط بتفجير المدمرة كول
فن
الإثنين 01/أبريل/2019 - 10:53 م

التحضيرات لتصوير الفيلم الروائي "ميسي بغداد"

ميسي بغداد
ميسي بغداد
dostor.org/2575750

يعتزم مخرج فيلم "ميسي بغداد" وفريق عمله زيارة إقليم كردستان العراق، الصيف المقبل لتحديد مواقع تصوير الفيلم، على أن ينطلق العمل في شهر فبراير 2020.

و"ميسي بغداد"، هو فيلم قصير للمخرج الكردي، سهيم عمر خليفة، نال 60 جائزة عالمية، وسينتج كفيلم روائي طويل بدعم من الحكومة البلجيكية.

وأنتج الفيلم عام 2012، وكان من ضمن الأفلام العشرة الأوائل المرشحة في القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير.

وحصل مخرجه خليفة عام 2017 على دعم من دائرة السينما في بلجيكا لتحويله إلى فيلم روائي طويل.

يذكر أن بطل الفيلم تمكن من لقاء أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي، وحصل على مساعدة ودعم من مؤسسة خيرية بريطانية، وصنعت له قدما صناعية في إيران.

Video Player

ويروي الفيلم قصة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من بغداد، يعشق كرة القدم واللاعب العالمي ليونيل ميسي.

وسيكون العمل في حال اكتمال تصويره، ثاني فيلم طويل للمخرج الكردي بعد فيلم "زاكروس"، الذي نال 9 جوائز عالمية من بينها الجائزة الرئيسية في مهرجان "غينت" في بلجيكا، كما أن للمخرج عدة أفلام قصيرة من بينها أرض الأبطال، والصياد السيء، إضافة إلى ميسي بغداد.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"

منذ أقل من شهر

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى

منذ شهر

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر

منذ أقل من شهرين

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

منذ أقل من شهرين

أزمات السيناريو والمشكلات الإنتاجية وراء غياب 8 نجوم عن سباق رمضان

منذ أقل من شهرين

الفنان العالمى غسان مسعود: أجسد دور الحلاج فى رمضان.. وأتمنى تقديم شخصية المتنبى

الآن

الرئاسة الجزائرية: الرئيس بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته

البشير يعين 7 وزراء جدد بحكومته بعد اعتذار آخرين

اتحاد الكرة: مباراة الاتحاد والأهلي غدًا في استاد برج العرب

مستشار النمسا يدين اعتداءً عنصريًا على فتاة مسلمة وسط فيينا

ads
الأكثر قراءة

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

الأرصاد: طقس الثلاثاء يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

هالة صدقي تصف فريق عمل مسلسل "بركة" بـ"الجرابيع" (فيديو)

ألبومات الصور

بالصور.. "أوقاف الإسكندرية" تشارك فى إحياء يوم الأرض الفلسطينى

بالصور.. قصر ثقافة أسوان يستضيف العرض المسرحى "أمير الجنوب"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق محل تجاري بـ"السبع بنات" في الإسكندرية

عروض فنية وتنورة تستقبل زوار الأهرامات احتفالا بالعيد القومى للجيزة

رياضة

سانت اتيان يعبر نيم ويتقدم للمركز الرابع بالدوري الفرنسي

تغيير شبكة الري باستاد الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم الإفريقية

جحفلي لاعب الهلال: الفوز أهم من الأداء في مباريات الكؤوس

نجم الساعة

بوروسيا دورتموند ينفي اقتراب سانشو من الانتقال لمانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

طالب يطلق النار على زميله في مدرسة بولاية أريزونا الأمريكية

الأرصاد: طقس الثلاثاء يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة

المنطقة الحرة الإعلامية تقرر وقف بث قناة "الرافدين"

هالة صدقي تصف فريق عمل مسلسل "بركة" بـ"الجرابيع" (فيديو)

الرئيس نيوز

الولايات المتحدة تعلن تعليق إرسال معدات طائرات إف-35 إلى تركيا

ماذا قال جمال عبد الناصر عن "بوتفليقة" عام 1965؟

مطالبات بتحديد "الحد الأدنى" للأجور للعاملين في القطاع الخاص

التضخم إلى أين؟.. مخاوف من اصطدام زيادة الأجور بارتفاع الأسعار

الرئيس بوتفليقة يستقيل قبل نهاية أبريل الجاري

كشكول

العمرانية تستعد لامتحانات نهاية العام والاستفتاء علي التعديلات الدستورية

رئيس جامعة القاهرة يحذر من "كذبة أبريل"

«صبري»: ٧٤٠ معلم مؤقت تسلموا العمل لسد العجز بمدارس قنا

التعليم: تعديل قواعد ندب المعلمين المشاركين في مراقبة امتحانات الثانوية

محافظ أسوان يشكل لجنة لمتابعة 13 تلميذا تعرضوا لإعياء عقب تناولهم وجبة مدرسية

الأمصار

وزير داخلية النمسا يتورط في هجوم نيوزيلندا الإرهابي

انتشار أمني مكثف أمام مقر التليفزيون الرسمي الجزائري

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على إيران

الليرة تصفع أردوغان... ارتفاع عملة تركيا بعد هزيمة العدالة والتنمية

بداية سقوط الطاغية... كبرى مدن تركيا تنقلب على أردوغان

مرايا الابداع

الكاتب نهاد شريف

من فن الموال

ads
منوعات

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

حفيدة موسوليني تهاجم جيم كاري بعد "صورة الإعدام"

الدفاع المدني السعودي يحذر: نظرتك قد تقتلك

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة: إعادة استخدام الزيت من عوامل انتشار سرطان الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎