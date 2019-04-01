التحضيرات لتصوير الفيلم الروائي "ميسي بغداد"

يعتزم مخرج فيلم "ميسي بغداد" وفريق عمله زيارة إقليم كردستان العراق، الصيف المقبل لتحديد مواقع تصوير الفيلم، على أن ينطلق العمل في شهر فبراير 2020.



و"ميسي بغداد"، هو فيلم قصير للمخرج الكردي، سهيم عمر خليفة، نال 60 جائزة عالمية، وسينتج كفيلم روائي طويل بدعم من الحكومة البلجيكية.



وأنتج الفيلم عام 2012، وكان من ضمن الأفلام العشرة الأوائل المرشحة في القائمة القصيرة لجائزة الأوسكار كأفضل فيلم قصير.



وحصل مخرجه خليفة عام 2017 على دعم من دائرة السينما في بلجيكا لتحويله إلى فيلم روائي طويل.



يذكر أن بطل الفيلم تمكن من لقاء أسطورة نادي برشلونة ليونيل ميسي، وحصل على مساعدة ودعم من مؤسسة خيرية بريطانية، وصنعت له قدما صناعية في إيران.



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ويروي الفيلم قصة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من بغداد، يعشق كرة القدم واللاعب العالمي ليونيل ميسي.



وسيكون العمل في حال اكتمال تصويره، ثاني فيلم طويل للمخرج الكردي بعد فيلم "زاكروس"، الذي نال 9 جوائز عالمية من بينها الجائزة الرئيسية في مهرجان "غينت" في بلجيكا، كما أن للمخرج عدة أفلام قصيرة من بينها أرض الأبطال، والصياد السيء، إضافة إلى ميسي بغداد.