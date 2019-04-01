والدة الشهيد شريف محمد عمر لـ"السيسي": "كلنا معاك يا ريس" (فيديو)

وجهت إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكدت فيها دعمها للرئيس، وأن أي شيء يهون من أجل الحفاظ على استقرار مصر.

وقالت خلال مداخلة لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور": "معاك يا ريس، ولو طلبت مننا نروح مكان أولادنا مش هنتأخر، وعلى استعداد نقدم أي شيء عشان البلد".

وتابعت والدة الشهيد: "بشكر السيسي، ولولا وجوده في حياتنا كان ممكن حاجات كتير متحصلش، يكفي أنه في العيد قرر أنه يحتفل مع أبناء الشهداء ويعوضهم عن فقدان الأب في العيد".

وواصلت مخاطبة الرئيس: "كلنا وراك، وقدمنا أغلى حاجة عندنا عشان مصر، وأي حاجة بعدهم تهون".