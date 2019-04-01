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الإثنين 01/أبريل/2019 - 10:50 م

والدة الشهيد المقدم "شريف محمد عمر": كنت بسأل ولادي مين فيكم اللي هيروح مني الأول؟

والدة الشهيد المقدم
محمود عرفات
dostor.org/2575745

قالت إيمان الغريب، والدة الشهيد المقدم شريف محمد عمر، إن ابنها الشهيد شريف كان ولدها الأكبر، وله أخ "كريم" ضابط شرطة، مشيرة  إلى أن شريف كان لاعب كرة في نادي الاتحاد السكندري وهو صغير، فهو ابن الكابتن محمد عمر، وخاله الكابتن شوقي غريب.

وأوضحت في حوارها مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن نجلها كريم كان يرغب في الالتحاق  بالكلية الحربية، رغم أن مجموع درجاته في الثانوية العامة أهله للالتحاق بكلية التربية الرياضية، ولكنه رفضها.

وتابعت أنه كان ضابطا متفوقا، وهو من طلب نقله إلى سيناء في عام 2015، لافتا إلى أنه لم يخبرهم أنه طلب نقله إلى سيناء آنذاك.

وأوضحت أنها عندما كانت تشاهد جنازة أحد الشهداء فكانت تبكي، وتسأل ابنيها الاثنين: "مين فيكم اللي هيروح الأول؟.. هو إحنا ممكن الدور يجي علينا؟".

وتابعت الحمد لله: "الشهادة تذهب لمن يستحقها، واختار الله شريف شهيدا عنده".

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