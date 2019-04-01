التحالف الدولي يستهدف كهوف الباغوز مجددا لدحر خلايا داعش

استهدفت طائرات التحالف الدولي ضد داعش، اليوم الاثنين، كهوف في منطقة الباغوز السورية، بنحو 10 غارات، ضمن خطتها لتمشيط المنطقة من عناصر داعش المختبئين.



وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان اليوم أن الطائرات التابعة للتحالف الدولي استهدفت بعدد من الضربات مناطق في مزارع الباغوز، قرب الضفاف الشرقية لنهر الفرات.



واستهدفت طائرات التحالف بـ8 غارات كهفين يتوارى فيهما عناصر داعش ممن تبقوا في المنطقة ورفضوا الاستسلام، ليرتفع عدد الغارات إلى 16 غارة على الأقل طالت المنطقة.



وأشار المرصد إلى أن قوات خاصة من التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، ما زالت تواصل عمليات تمشيطها للمنطقة في محاولة للضغط على من تبقى من التنظيم والتقدم في المنطقة.



يذكر أنه قبل 4 أيام، نفذ التحالف غارات استهدفت منطقة الباغوز في الريف الشرقي لدير الزور، ما تسبب في مقتل 50 على الأقل من عناصر التنظيم من المتوارين في المنطقة، بعد انتهاء التنظيم بشكل كامل من شرق الفرات كقوة مسيطرة.