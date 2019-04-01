تراجع أسعار الذهب في التعاملات الأمريكية

سجلت أسعار التعاقدات الآجلة للذهب تراجعا بسيطا في تعاملات اليوم الاثنين، مع اتجاه المستثمرين إلى أصول ذات درجة مخاطر أعلى، في ظل التفاؤل بشأن المحادثات التجارية ين الولايات المتحدة والصين وبيانات قطاع التصنيع في الصين والولايات المتحدة.



وتراجع سعر الذهب بواقع 4.30 دولار أي بنسبة 0.3% إلى 1294.02 دولار للأوقية تسليم يونيو المقبل، بعد أن كان قد ارتفع يوم الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بمقدار 3.20 دولار أي بنسبة 0.2% إلى 1298.50 دولار للأوقية.



وتراجع سعر الفضة بمقدار 0.011 دولار إلى 15.099دولار للأوقية تسليم مايو المقبل، في حين تراجع سعر النحاس بمقدار 0.0115 دولار إلى 2.9245 دولار للرطل تسليم مايو المقبل.



وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية أظهرت بيانات معهد إدارة الإمدادات الأمريكي زيادة غير متوقعة لمؤشر نشاط قطاع التصنيع الأمريكي خلال مارس الماضي.



وذكر المعهد أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الماضي إلى 55.3 نقطة مقابل 54.2 نقطة خلال فبراير الماضي، وتشيرقراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. وكان المحللون يتوقعون استقرار المؤشر خلال الشهر الماضي.



وقال "تيموثي فيور" رئيس اللجنة المعنية بعمليات المسح لشركات التصنيع في معهد إدارة الإمدادات إن "التعليقات من لجنة المسح تعكس استمرار النمو القوي للقطاع، مدعومة بنمو الطلبيات الجديدة والتوظيف".



كما أشار التقرير، إلى أن مؤشر الطلبيات الجديدة ارتفع خلال مارس الماضي إلى 57.4 نقطة مقابل 55.5 نقطة خلال فبراير الماضي، وارتفع مؤشر الإنتاج إلى 55.8 نقطة مقابل 54.8 نقطة خلال الفترة نفسها.



كما ارتفع مؤشر التوظيف خلال الشهر الماضي إلى 57.5 نقطة مقابل 52.3 نقطة خلال فبراير الماضي، وهو ما يشير إلى تسارع ملموس لوتيرة نمو الوظائف في قطاع التصنيع، وقد وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2018.



وفي الصين أظهرت البيانات الصادرة اليوم نموا غير متوقع للنشاط الصناعي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي. وقد ارتفع مؤشر "كايشينماركيت" لمديري مشتريات قطاع التصنيع الصيني خلال مارس الماضي إلى 50.8 نقطة مقابل 49.9 نقطة خلال شباطفبراير السابق عليه.

