القبض على إرهابي بالعاصمة العراقية بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العراقية، اليوم الاثنين، القبض على مطلوب بتهم إرهابية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت المديرية في بيان أوردته قناة "العراقية" الإخبارية، إنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، ألقت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن القبض على أحد المطلوبين في سيطرة أبو غريب، صدرت بحقه مذكرة قبض وفق المادة 14 إرهاب".

وأوضح البيان أن العملية تمت خلال تواجده شمالي العاصمة بغداد، مشيرا إلى أنه تم تسليمه إلى الجهات المختصة لإكمال أوراقه التحقيقية.

و كانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، اعتقال أربعة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي كانوا مختبئين مع العوائل النازحة القادمة من نينوى إلى كركوك.