هالة صدقي تصف فريق عمل مسلسل "بركة" بـ"الجرابيع" (فيديو)

نشرت الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات "إنستجرام" مقطعا بالخطأ من داخل كواليس تصوير مسلسل "بركة" الذي يخوض بطولته الفنان عمرو سعد.



وعلقت "صدقي" على الخبر بصوتها بألفاظ مسيئة ووصفت زملائها في المسلسل بحثالة المجتمع والجرابيع، مشيرة إلى أنها مضطرة للعمل معهم من أجل الحصول على المال بغرض إجراء جراحات التجميل، وسرعان ما حذفت مقطع الفيديو بعد أن اكتشفت أنها نشرته بالخطأ بدلا من إرساله إلى إحدى أصدقائها.



يذكر أن مسلسل بركة المقرر إذاعته في رمضان المقبل يشارك في بطولته كل من الفنان عمرو سعد وهنادي مهنا ومحمد لطفي وكمال أبو رية ورياض الخولي وعدد كبار النجوم ومن إخراج محمود كريم وإنتاج شركة سينرجي.