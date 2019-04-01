جحفلي لاعب الهلال: الفوز أهم من الأداء في مباريات الكؤوس



أعرب محمد جحفلي لاعب الهلال عن سعادته البالغة بتجاوز عقبة الاتفاق والتأهل إلى الدور نصف النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسجل جحفلي هدفا قاتلا في فوز الهلال بنتيجة 23 على مضيفه الاتفاق، في مباراة جمعت بينهما مساء الاثنين، ضمن لقاءات دور الثمانية.

وقال جحفلي في تصريحات عقب نهاية المباراة "خضنا لقاءً غاية في الصعوبة، وفي مباريات الكؤوس دائما الفوز أهم من الأداء".

وأضاف "كنا على أعتاب الخسارة والخروج من بطولة الكأس، ولكن بإصرار اللاعبين عدنا بقوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني".

وعن سر تقدمه في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني وتسجيل هدف التعادل للهلال، قال: "زملائي المدافعين طالبوني بالتقدم على أن يتولوا مهمة حماية مرمى الفريق".

وأوضح جحفلي أن الهلال كان بصدد مواجهة أزمة كبيرة إذا ما خسر مباراتين على التوالي، بعد التعثر في لقاء الديربي قبل ثلاثة أيام على يد النصر بنتيجة.32

وقال "سمة الفرق الكبرى دائما هي العودة بقوة بعد كل تعثر، تلك الفرق لا تخسر مباراتين على التوالي".

وأتم "أطالب الجماهير بمزيد من الدعم للفريق خلال الفترة المقبلة، وبإذن الله نحقق كل أهدافنا مع نهاية الموسم".