إضراب لاعبي بولتون واندرارز بداعي عدم حصولهم على رواتبهم

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ووسائل إعلام بريطانية أخرى اليوم الاثنين إن لاعبي بولتون واندرارز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم دخلوا في إضراب بسبب عدم حصولهم على رواتبهم.



وقال موقع بولتون نيوز إن اللاعبين رفضوا حضور التدريبات حتى حصولهم مع المدربين وموظفي النادي على راتب شهر مارس آذار الذي كان يستحق الجمعة الماضي.



وكان اللاعبون حصلوا على راتب شهر فبراير شباط بشكل متأخر أيضا وسط مفاوضات عن بيع النادي المهدد بالهبوط. ونفذ لاعبو بولتون إضرابا مماثلا العام الماضي.



وقالت بي.بي.سي إن مسؤولين عن بولتون سيمثلون أمام المحكمة العليا يوم الأربعاء بداعي عدم دفع 1.2 مليون جنيه استرليني (1.57 مليون دولار) في صورة ضرائب مستحقة وديون أخرى.



ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من النادي.



واحتل بولتون، وهو أحد مؤسسي دوري كرة القدم في 1888 وفاز بلقبكأس الاتحاد الإنجليزي أربع مرات، المركز السادس في الدوري الممتازفي 2005 وتأهل إلى البطولات القارية قبل هبوطه في 2012.