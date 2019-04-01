بيراميدز يطارد الأهلي والجيش يعبر الحدود

واصل بيراميدز مطاردته للأهلي الثاني وحامل اللقب بعد فوزه الإثنين على مضيفه بتروجيت 2-صفر على ملعب الجيش في السويس في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

وسجل البوركينابى إريك تراوريه (64 و67) هدف بيراميدز الذي رفع رصيده 51 نقطة من 25 مباراة في المركز الثالث بفارقة نقطة خلف الأهلي الذي لعب 23 مباراة، فيما تجمد رصيد بتروجيت عند 25 نقطة وتراجع الى المركز السادس عشر.

وعبر طلائع الجيش ضيفه حرس الحدود بثلاثية نظيفة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، افتتحها مصطفى محمد بعد 37 ثانية كسابع أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري قبل أن يضاعف على زين النتيجة (45+2 ).

وفي الشوط الثاني، مصطفى محمد الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (65).

وهو الفوز الأول للطلائع منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر حيث يعود فوزه الأخير الى الأول ديسمبر الماضي في الجولة الثامنة عشر، وكان على النجوم 2-1.

وصعد طلائع الجيش ثلاث درجات على سلم الترتيب ليحتل المركز العاشر برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الحدود عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.