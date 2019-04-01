وكيل البرلمان: القرار النهائي في قبول أو رفض التعديلات الدستورية للشعب المصري

قال السيد الشريف وكيل البرلمان، إن الإجراءات التي تتم الآن لتعديل بعض مواد الدستور، تتم طبقا للوائح الدستورية، أو اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جلسات الحوار المجتمعي التي تتم حاليا في البرلمان شارك فيها كل أطياف المجتمع.

وتابع أن صاحب القرار النهائي في قبول أو رفض التعديلات الدستورية هو الشعب المصري، مشيرا إلى أن الشعب المصري حاليا يبني الدولة المصرية الحديثة، منوها إلى أن البرلمان لا يبني ويؤسس من أجل أفراد، ولكن من أجل دولة حديثة كاملة.

وذكر أنه ستكون هناك إصلاحات سياسية واسعة ستحدث خلال الفترة المقبلة.