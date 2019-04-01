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الإثنين 01/أبريل/2019 - 10:28 م

الأمن العراقي يرغم سكان قرية جنوبي تكريت على الرحيل إثر مقتل ضابط كبير

الأمن العراقي يرغم
وكالات
dostor.org/2575719

أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم، بأن قوة أمنية عراقية أرغمت سكان إحدى القرى جنوبي مدينة تكريت على الرحيل على خلفية مقتل ضابط كبير أمس الأول السبت.

وقال مصدر في الشرطة العراقية، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "قوة من الشرطة الاتحادية رحلت بالقوة سكان قرية البو زغير في ضواحي ناحية يثرب التابعة لقضاء بلد 80كيلومترا جنوبي مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين".

وأضاف المصدر، أن قرار الترحيل نفذ على خلفية مقتل الرائد عباس الموسوي آمر فوج في لواء المغاوير الخامس من الشرطة الاتحادية مع عنصر من الحشد العشائري وإصابة آخر بجروح بليغة، موضحا أن القوة أمرت ساكني القرية بمغادرة منازلهم بسرعة إلى أي مكان آخر.

وقال خالد الحشماوي من أهالي القرية إنهم تعرضوا لعقاب جماعي وللإهانة على أيدي القوات الأمنية، مؤكدًا أنهم غير مسئولين عن مقتل الضابط، ولا يمكن للمواطنين حماية القوات الأمنية لأنهم بحاجة إلى الحماية، موضحا بأنهم على استعداد للتعاون مع القوات الأمنية لكشف الجناة.

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