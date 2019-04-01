لماذا أقفز؟.. نصائح طفل متوحد ياباني للآباء والأمهات

كتب ديفيد ميتشل، الروائى الإنجليزى صاحب الرواية الأكثر مبيعًا فى العالم «سحاب أطلس»، فى مقدمة كتاب «لماذا أقفز؟»، بعد أن قام بترجمته من اليابانية إلى الإنجليزية بالتعاون مع زوجته اليابانية كيكو. أ. يوشيدا- أن الكتاب جاء هدية من السماء بعد أن قضى وزوجته وقتًا طويلًا فى قراءة النظريات والأفكار المتناقضة حول التوحد بالإضافة إلى الكثير من الكتب التى لم تجد نفعًا.

وما إن وقع هذا الكتاب بين أيديهما حتى أصبح لكل شىء معنى. فالكتاب جعلهما بشكل عملى ومباشر قادرين على معرفة ما الذى يدور فى ذهن ابنهما المتوحد وبالتالى قادرين على التواصل معه.

الكتاب صاغه نوكى هيكاشيدا، ابن الثلاثة عشر ربيعًا، على هيئة أسئلة وأجوبة يصل عددها إلى ثمانية وخمسين سؤالًا، تدور كل يوم فى ذهن أغلب المحيطين بطفل متوحد خاصة الأب والأم.

ما الذى جاء فى هذا الكتاب؟، وعن أى شىء يتحدث؟، وكيف ساعد ديفيد ميتشل زوجته؟

هنا فى «الدستور»، ومع إضاءة سماء العالم اليوم باللون الأزرق احتفالًا بالذكرى الـ١٢ لليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد ٢٠١٩، تحت شعار «التقنيات المساعدة، والمشاركة الفعالة»، نقدم ترجمة وعرضًا لهذا الكتاب.



لماذا يتحدث المتوحدون بصوت عالٍ؟



- يقول لى الناس دومًا إن صوتى يكون عاليًا جدًا عندما أتحدث مع نفسى، مع أننى مازلت غير قادر على قول ما أريده، ولكن صوتى فى أوقات أخرى قد يكون ضعيفًا جدًا.. وهذا من الأمور التى لا أستطيع السيطرة عليها. وتجعلنى أشعر بالإحباط. فلماذا لا أستطيع تغييرها؟

عندما أتحدث بصوت غريب فإننى لا أفعل ذلك عن عمد. فمن المؤكد أنه فى بعض الأوقات عند استخدامى كلمات مألوفة وتعابير سهلة يكون فيها صوتى مريحًا للآخرين. ولكن الصوت الذى لا أستطيع السيطرة عليه مختلف، إذ يندفع لا إراديًا لأنه أقرب ما يكون إلى ردة فعل.

ردة فعل على ماذا؟ فى بعض الحالات، عما رأيته للتو أو بسبب تداعيات بعض الذكريات القديمة. فعندما يندفع صوتى الغريب، فغالبًا ما يكون من الصعب كبته- وإذا حاولت فإن ذلك فى الحقيقة مؤلم، وكأننى أقوم بخنق نفسى على الأغلب.

وعندما أكون وحدى فلا بأس بصوتى الغريب، ولكنى أدرك أنه يزعج الآخرين. وكم مرة أحرجتنى هذه الأصوات الغريبة التى تخرج من فمى إلى الحد الذى تمنيت فيه الموت تقريبًا؟ بصراحة، أنا أيضًا أريد أن أكون لطيفًا وساكنًا وهادئًا! ولكن حتى عندما يطلب منا أن نحتفظ بأفواهنا مقفلة أو نكون هادئين، فإننا ببساطة لا نعرف كيف. فأصواتنا مثل تنفسنا، نشعر بأنها تخرج من أفواهنا دون وعى.



لماذا تسأل نفس الأسئلة مرارًا وتكرارًا؟



- هذا حقيقى، أسأل دومًا نفس الأسئلة. فى أى يوم نحن؟ أو هل غدًا يوم دراسى؟ أسئلة بسيطة مثل هذه، أسألها مرارًا وتكرارًا. لا أكرر سؤالى لأننى لم أفهم- بل فى الواقع حتى وأنا أسأل أعرف أننى فهمت.

ما سبب ذلك؟ لأننى أنسى بسرعة ما سمعته للتو. فداخل عقلى ليس هناك فى الحقيقة فرق كبير بين ما قيل لى للتو، وما سمعته منذ زمن بعيد جدًا.

ولذلك أنا أفهم الأشياء ولكن طريقتى فى تذكرها تعمل بطريقة مختلفة عن كل شخص آخر. أتخيل أن ذاكرة كل شخص طبيعى منظمة بطريقة غير واعية على شكل خط مستقيم. أما ذاكرتى فهى أقرب ما تكون إلى دائرة من النقط. وأقوم دومًا بالتقاط هذه النقط عن طريق طرح الأسئلة، بحيث أستطيع أن أعود إلى الذاكرة التى تمثلها تلك النقط.

ولكن هناك سببًا آخر لأسئلتنا المكررة، وهو أنها تتيح لنا اللعب بالكلمات. فنحن لا نجيد المحادثة ومهما بذلنا من مجهود فلن نستطيع التحدث بالسهولة التى تتحدث أنت بها. والاستثناء الكبير هو الكلمات والتعابير المألوفة جدًا لنا. وتكرارها يعطينا متعة شديدة. إنها مثل لعبة رمى والتقاط الكرة. فعلى عكس الكلمات التى يتحتم علينا قولها، فإن تكرار أسئلة نعرف أجوبتها مسبقًا قد يكون ممتعًا. إنها لعبة الصوت والإيقاع.



لماذا تردد الأسئلة الموجهة لك؟



- لمدة طويلة لاحظت أن الأطفال المتوحدين يكررون دومًا الأسئلة مثل الببغاوات. وبدلًا من الإجابة عن السؤال نعيد طرح السؤال بعينه مباشرة للسائل. فى السابق كنت أعتقد أننا نردده، ببساطة، لأننا لا نعرف كيف نجيب عنه، ولكن الآن أعتقد أن فى الأمر غموضًا أكثر من ذلك.

إعادة السؤال مجددًا إلى السائل هى طريقة نغربل فيها ذاكرتنا لالتقاط مفاتيح حول سؤال الشخص. فعلى الرغم من أننا نفهم السؤال لكننا لا نستطيع أن نجيب عنه حتى نبحث فى عقولنا عن صور الذاكرة الصحيحة.

إنها مسألة معقدة إلى حد ما. ففى البداية أبحث فى ذاكرتى عن تجربة قريبة لما يحدث الآن. وعندما أجد تجربة شبيهة، تكون الخطوة التالية محاولة استدعائى لما قلته آنذاك. وإذا خاننى الحظ أشعر بذات الإحباط الموجود أساسًا لدىّ وبالتالى لا أستطيع الإجابة عن السؤال الذى طُرح علىّ. ويصدر من فمى هذا الصوت الغريب مهما حاولت جاهدًا منعه مما يجعلنى أكثر ارتباكًا وأقل شجاعة وهكذا يصبح من الصعب على أكثر فأكثر قول أى شىء.

فى محادثات ذات نماذج منظمة نجيد الحديث بشكل أفضل بكثير، وعلى الرغم من ذلك، عندما يتحتم عليك الحديث عن مشاعرك فإن هذه النماذج لا تساعد. والواقع أن الاعتماد عليها كثيرًا سيؤدى بك لقول عكس ما أردت قوله. وأقسم لك بأن المحادثة عملية صعبة للغاية! فلكى أكون مفهومًا للآخرين هو أشبه بأن أتحدث بلغة أجنبية غير معروفة كل دقيقة من كل يوم.





مقدمة بقلم نوكى هيكاشيدا



يقول نوكى هيكاشيدا فى التوطئة: «عندما كنت صغيرًا، لم أكن أعرف أننى طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة. كيف اكتشفت ذلك؟ من خلال أشخاص آخرين قالوا لى إننى مختلف عن أى شخص آخر، وإن هذه مشكلة. هذه حقيقة. كان صعبًا على أن أتصرف كما يتصرف أى شخص عادى، وحتى الآن لا أستطيع إجراء محادثة طبيعية. ليست لدى مشكلة فى أن أقرأ كتبًا بصوت عال وأن أغنى، لكن بمجرد أن أحاول التحدث مع شخص آخر فجأة تختفى كلماتى. بالطبع أستطيع فى بعض المرات قول بعض الكلمات، ولكن حتى هذه الكلمات يمكن أن تُفهم على عكس ما أردت قوله تمامًا! ولا يمكننى الاستجابة بشكل صحيح عندما يطلب منى أن أقوم بشىء ما، وكلما شعرت بتوتر تركت المكان الذى أتواجد فيه. وهكذا فحتى نشاط بسيط مثل التسوق قد يكون صعبًا إذا قمت به وحدى.

فلماذا لا أستطيع القيام بهذه الأشياء وحدى؟ خلال أيام الإحباط والحزن واليأس التى مررت بها، بدأت أتخيل كيف هو الحال لو أن كل واحد منا كان متوحدًا. فلو كان يُنظر للتوحد ببساطة على أنه خصال شخصية، لكانت الأمور أكثر سهولة ولكنا أسعد حالًا مما نحن عليه الآن. بالتأكيد هناك أوقات سيئة نسبب فيها الكثير من الإزعاج للآخرين، ولكن ما نريده فى الحقيقة هو أن نكون قادرين على التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا.

وبفضل التدريب الذى تلقيته على يد الأستاذة سوزوكى فى مدسة هاجوكومى ووالدتى، تعلمت طريقة التواصل من خلال الكتابة. كما أصبح بإمكانى الآن استخدام الكمبيوتر فى الكتابة. المشكلة هى أن كثيرين من الأطفال المتوحدين ليست لديهم السبل للتعبير عن أنفسهم، بل حتى الأهالى فى أغلب الأحوال ليست لديهم أى فكرة عما يدور فى ذهن أطفالهم المتوحدين. وأملى الكبير هو أن أستطيع المساعدة قليلًا وأفسر بطريقتى الخاصة ماذا يجرى فى عقول الأشخاص المتوحدين. وآمل أيضًا فى أن قراءتك هذا الكتاب ستمكنك من إقامة علاقة صداقة على نحو أفضل مع شخص متوحد.

إنك لا تستطيع الحكم على شخص من خلال مظهره. ولكن بمجرد أن تعرف سريرته فسيكون كل منكما قريبًا من الآخر. من وجهة نظرك يبدو لك عالم المتوحدين عالمًا شديد الغموض. ولذلك أرجو أن تمنحنى القليل من الوقت لتستمع لما أقوله.

وأتمنى لك رحلة سعيدة فى عالمنا.



كيف تكتب هذه الجمل؟



- إن جدول الأحرف الأبجدية هو طريقة تواصل غير صوتية. وربما يعتقد المرء أن هذه المحادثة هى الطريقة الوحيدة التى يعبر فيها عن وجهة نظره ومغزى كلامه، ولكن هناك طريقة أخرى تقول فيها ما تريده دون استخدام الجهاز العصبى الصوتى. فى البداية لم أكن أحلم قط بتحقيق ذلك، ولكن الآن أصبحت قادرًا على التعبير عن نفسى تمامًا باستخدام الكمبيوتر وجدول الأحرف الأبجدية.

وكم كان ذلك مدهشًا! فعدم القدرة على الكلام يعنى عدم القدرة على مشاركة الآخرين بما تشعر وتفكر. وكأنك لعبة تقضى طيلة حياتها فى عزلة دون أحلام وآمال. وبالطبع، فقد استغرقت وقتًا طويلًا قبل أن أتمكن فى النهاية من بدء التواصل عبر نص أقوم بكتابته بنفسى، ولكن فى ذلك اليوم الأول عندما سندت والدتى يدى وأنا أكتب، بدأت فى اكتساب طريقة جديدة للتفاعل مع الآخرين.

ثم ابتكرت والدتى جدول الأحرف الأبجدية الذى أتاح لى التواصل مع الآخرين بشكل أكثر استقلالًا. وساعدنى فى تركيب كلماتى بطريقة بسيطة بمجرد الإشارة إلى أحرفها بدلًا من كتابة كل حرف تلو الآخر. ما مكننى أيضًا من تثبيت كلماتى التى خلافًا لذلك كانت ستخرج مرتعشة ما إن أحاول النطق بها.

كنت دائمًا أشعر بالفشل التام أثناء محاولتى تعلم هذه الطريقة. ولكنى وصلت أخيرًا إلى مرحلة أستطيع فيها أن أشير إلى الأحرف بنفسى. وكان الدافع وراء تصميمى هو فكرة أننى كى أعيش حياتى كإنسان فليس هناك شىء أهم من قدرتى على التعبير عن نفسى. ولذلك فإن جدول الأحرف الأبجدية بالنسبة لى ليس مجرد وسيلة لوضع جمل، وإنما طريقة يفهم فيها الآخرون ما أريده وأحتاجه منهم.



لماذا تقوم بأشياء طُلب منك ألا تفعلها؟



- نسمع نحن المتوحدين هذا السؤال طيلة الوقت. بالنسبة لى يتم تأنيبى كل يوم لأننى أفعل نفس الأشياء القديمة. ونبدو وكأننا شريرون بسبب سوء أخلاقنا، ولكن أقول بأمانة نحن لسنا كذلك. عندما يتم تأنيبنا ينتابنا شعور مريع لأننا كررنا شيئًا طُلب منا ألا نفعله. ولكن عندما تواتينا الفرصة لفعل شىء نكون قد نسينا تمامًا أننا قمنا به فى المرة الماضية وهكذا نستمر فى فعل الأشياء ذاتها مرة أخرى. وكأن شيئًا لا دخل لنا به يحثنا على فعل ذلك. لا بد أنك تتساءل: ألن يتعلم أبدًا؟ نعرف أننا نتسبب فى حزنك وشعورك بالإحباط ولكنى أخشى ألا شىء لدينا لقوله فى هذا الخصوص، فهذه طريقتنا فى الحياة. ولكن أرجوك، مهما تفعل لا تفقد الأمل فينا. فنحن نحتاج إلى مساعدتك.



هل تجد لغة الأطفال أسهل للفهم؟



- إن الأطفال المتوحدين يكبرون أيضًا ويتطورون كل يوم، ومع ذلك يتم التعامل معنا بشكل دائم وكأننا أطفال. وأظن أن السبب فى ذلك هو أننا نبدو وكأننا نتصرف بطريقة أصغر من سننا الحقيقية، ولكن كلما عاملنى أحدهم بتلك الطريقة أشعر بغضب شديد. ولا أعرف إن كان الناس يعتقدون أننى سأفهم لغة الأطفال بشكل أفضل أو أننى أفضل أن يتحدثوا إلىّ بتلك الطريقة.

أنا لا أطلب منك أن تستخدم عن عمد لغة صعبة عندما تتحدث مع الأشخاص المتوحدين، ولكن أريد فقط أن تعاملنا كما نحن، حسب أعمارنا. فى كل مرة يتحدث معى أحدهم على أننى ما زلت طفلًا أشعر بتعاسة شديدة، وكأن فرصتى فى مستقبل مشرف تساوى صفرًا.

إن التعاطف الحقيقى معناه عدم خدش كرامة الشخص الآخر. هذا ما أعتقده على كل حال.



لماذا لا تتواصل بالعين عندما تتحدث؟



- هذا صحيح، نحن لا ننظر كثيرًا فى عيون الناس. ويقال لى مرارًا وتكرارًا: «انظر جيدًا فى عينى أى شخص يتحدث إليك» ورغم ذلك لا أستطيع. فبالنسبة لى فإن التواصل بالعين مع الشخص الذى أتحدث إليه يصيبنى بالخوف إلى حد ما ولذلك أتفاداه.

فأين أنظر إذن على وجه التحديد؟ من الممكن أن تظن أننا نخفض نظرنا فحسب أو ننظر باتجاه الخلفية العامة. ولكن ظنك قد يكون خاطئًا. إن ما ننظر إليه فى الواقع هو صوت الشخص الآخر. فالأصوات ربما ليست أشياء مرئية لكننا نحاول الاستماع إلى الشخص الآخر بكل حواسنا. وعندما نركز بشكل تام على فهم «الجحيم» الذى تقوله لا تعد الأولوية للحس البصرى. وعدم فهم ما تقوله هو كأنك لا ترى أى شىء على الإطلاق.

وما أزعجنى فترة طويلة من الزمن هو تلك الفكرة التى لدى الناس بأن التواصل بالنظر أثناء الحديث يدل وحده على استيعابنا كل كلمة تقال لنا. ما أسهل ذلك! ولو كان هذا كل ما فى الأمر، لكنت قد شفيت من إعاقتى منذ مدة طويلة.



هل تكره أن يمسك الناس بيدك؟



- ليس الأمر أننا لا نحب أن يمسك الناس بأيدينا، وإنما لو حدث ووقعت أعيننا على شىء يثير فضولنا فلا نستطيع منع أنفسنا من الإفلات من اليد التى تمسك بيدنا والإسراع نحوه. لا أتذكر مرة أفلت من يد أحدهم إلا وأنا أسمعه يقول: «يبدو أنه لا يريد أن يمسك بيدى». وكان ذلك يحزننى جدًا. ولكن لأننى لا أستطيع أن أفسر للشخص لماذا أفلت من يده أو يدها ولأننى فى الواقع أجد أن الاستمرار فى مسك اليد فترة طويلة صعب علىّ، فليس لدى الشىء الكثير لفعله بشأن سوء التفاهم هذا. وفى الحقيقة فإن الأمر لا علاقة له بيد من نمسك أو حتى بعملية مسك اليد بحد ذاتها. إنها تلك النزعة الموجودة لدى الأطفال المتوحدين بالانطلاق كالسهم نحو أى شىء يبدو مثيرًا عن بُعد، وهذا ما علينا إدراكه.



هل تفضل البقاء وحدك؟



- «لا تقلق بشأنه، إنه يفضل البقاء وحده».

كم مرة سمعنا ذلك؟ لا أصدق أن أى شخص وُلد كإنسان يريد بالفعل أن يبقى وحده تمامًا، هذا ليس صحيحًا. بالنسبة للأشخاص المتوحدين، فما يقلقنا هو أننا نسبب الإزعاج لسائر الناس أو نثير أعصابهم. ولذلك يصعب علينا البقاء بصحبة الآخرين. وتكون النتيجة أن نُترك وحدنا.

فى الحقيقية نحن نحب أن نكون بصحبة الآخرين. ولكن لأن الأشياء لا تسير دومًا وأبدًا على ما يرام، فتكون النتيجة أن نعتاد على البقاء وحدنا، دون أن نلحظ ذلك.

وكلما سمعت شخصًا يبدى تعليقًا بأننى أفضل كثيرًا أن أبقى وحدى أشعر بوحدة قاتلة. ويبدو الأمر لى وكأنهم يتعمدون إدارة ظهورهم لى.



لماذا تكتب أحرفًا فى الهواء؟



- يكتب المتوحدون دومًا أحرفًا فى الهواء. «هل تحاول أن تخبرنا بشىء؟» أو «هل تفكر فى شىء ما؟» أعتقد أن هذا ما يخطر فى بالك.

لكن فى حالتى فأنا أكتب كى أؤكد لنفسى ما أريد أن أتذكره. أثناء كتابتى أستعيد ما رأيته، ليس كأحاسيس وإنما كأحرف وإشارات ورموز. فالأحرف والرموز والإشارات هى أقرب حلفائى لأنها لا تتغير أبدًا. تبقى كما هى محفورة فى ذاكرتى. وكلما شعرنا بالوحدة أو السعادة فإننا نستعيد أحرفنا بالطريقة ذاتها التى قد تدندن فيها نصف أغنية لنفسك.

فكتابتها فى الهواء تجعلنى أنسى أى شىء آخر. لا أشعر بالوحدة عندما أكون مع الأحرف. الأحرف والرموز أسهل بكثير لنا من استيعاب الكلمات المنطوقة، وبإمكاننا أن نكون معها طالما رغبنا.

