أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم، ارتفاع مخزون الشركات الأمريكية خلال يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق بأكثر من توقعات المحللين.



وقالت وزارة التجارة الإمريكية اليوم، إن المخزون ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 8ر0%، وهو ما جاء متفقا مع معدل الزيادة المسجلة في الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة. كان المحللون يتوقعون ارتفاعه بنسبة 5ر0% خلال يناير الماضي.

وأظهر تقرير وزارة التجارة ارتفاع مخزون مستودعات الجملة بنسبة 2ر1% خلال يناير الماضي، في حين زاد مخزون متاجر التجزئة بنسبة 8ر0% ومخزون شركات التصنيع بنسبة 5ر0% خلال الشهر نفسه.

وذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الشركات زادت بنسبة 3ر0%% خلال يناير الماضي، بعد تراجعها بنسبة 9ر0% في الشهر السابق.

كما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 8ر0% ومبيعات الجملة بنسبة 5ر0%، وهو ما عوض التراجع في مبيعات الصناعات التحويلية بنسبة 4ر0% خلال يناير الماضي.

ومع ارتفاع المخزون بوتيرة أسرع من المبيعات ارتفع معدل المخزون إلى المبيعات إلى 39ر1 نقطة خلال يناير الماضي مقابل 38ر1 نقطة في الشهر السابق.