القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 01:17 ص

حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 2 أبريل 2019

حظك اليوم.. برج الجوزاء
dostor.org/2575713

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:

مهنيًا: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك، ثم تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أوضاعك.
عاطفيًا: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك؛ لانعدام الثقة شبه الكاملة بينكما، في هذه الحالة العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات، فهي تولّد العناد.
صحيًا: إن ما تشعر به من صحة جيدة سببه في الدرجة الأولى الرياضة اليومية، وخصوصًا في ساعات الصباح.

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