حظك اليوم.. برج الجوزاء الثلاثاء 2 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 2 أبريل 2019، وفيما يخص برج الجوزاء، قالت:



مهنيًا: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك، ثم تعود الأمور إلى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أوضاعك.

عاطفيًا: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك؛ لانعدام الثقة شبه الكاملة بينكما، في هذه الحالة العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات، فهي تولّد العناد.

صحيًا: إن ما تشعر به من صحة جيدة سببه في الدرجة الأولى الرياضة اليومية، وخصوصًا في ساعات الصباح.



