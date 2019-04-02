حظك اليوم.. برج الميزان الثلاثاء 2 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 2 إبريل 2019، وفيما يخص برج الميزان، قالت:



مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم أحلاما وردية ولقاءات سعيدة وبعض الآمال المهنية بحيث تستفيد من العمل ضمن فريق فتكون سعيدًا ومتصالحًا مع نفسك.

عاطفيًا: تعيش يومًا متقلبًا ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، فالمصداقية العاطفية تقضي بتبيهك من التقلبات، هذا لا يعني ان يومك يكون فاشلًا لكنه يحمل بالتأكيد ضغوطًا صعبة.

صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك وتقصر في العناية بصحتك، لذا من الأفضل أن تخصص وقتًا كافيًا للراحة.

