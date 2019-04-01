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رياضة
الإثنين 01/أبريل/2019 - 10:23 م

جيمس لن يلعب مع الفريق الأمريكي لكرة السلة هذا الصيف

ليبرون جيمس
ليبرون جيمس
وكالات
dostor.org/2575707

قال ليبرون جيمس اليوم الاثنين إنه لن ينضم إلى فريق الولايات المتحدة المشارك في بطولة العالم لكرة السلة في الصين هذا الصيف لكنه لم يستبعد المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.
وذكرت تقارير أن جيمس قد يعيد التفكير في المشاركة في بطولة العالم بعدما أخفق فريقه لوس أنجليس ليكرز في بلوغ الأدوار الاقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين لكن اللاعب قال للصحفيين
إنه لم يكن ينوي مطلقا الانضمام إلى تشكيلة المدرب جريج بوبوفيتش.
وأضاف جيمس الذي سينشغل بأمور كثيرة هذا الصيف من بينها المشاركة في فيلم سينمائي "أحب كل شيء يفعله بوب لكن هذا الصيف سيكون مشحونا".
لكن جيمس (34 عاما) قال إن مشاركته مع الفريق الأمريكي في أولمبياد طوكيو يبقى "أمرا محتملا".
وتابع "يعتمد الأمر على حالتي وقتها. أعشق الأولمبياد".
وفي حال مشاركته ستكون هذه المرة الرابعة التي ينافس فيها جيمس في الألعاب الصيفية بعد فوزه بالذهبية في 2008 و2012 والبرونزية في 2004.

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