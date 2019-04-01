جيمس لن يلعب مع الفريق الأمريكي لكرة السلة هذا الصيف

قال ليبرون جيمس اليوم الاثنين إنه لن ينضم إلى فريق الولايات المتحدة المشارك في بطولة العالم لكرة السلة في الصين هذا الصيف لكنه لم يستبعد المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020.

وذكرت تقارير أن جيمس قد يعيد التفكير في المشاركة في بطولة العالم بعدما أخفق فريقه لوس أنجليس ليكرز في بلوغ الأدوار الاقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين لكن اللاعب قال للصحفيين

إنه لم يكن ينوي مطلقا الانضمام إلى تشكيلة المدرب جريج بوبوفيتش.

وأضاف جيمس الذي سينشغل بأمور كثيرة هذا الصيف من بينها المشاركة في فيلم سينمائي "أحب كل شيء يفعله بوب لكن هذا الصيف سيكون مشحونا".

لكن جيمس (34 عاما) قال إن مشاركته مع الفريق الأمريكي في أولمبياد طوكيو يبقى "أمرا محتملا".

وتابع "يعتمد الأمر على حالتي وقتها. أعشق الأولمبياد".

وفي حال مشاركته ستكون هذه المرة الرابعة التي ينافس فيها جيمس في الألعاب الصيفية بعد فوزه بالذهبية في 2008 و2012 والبرونزية في 2004.