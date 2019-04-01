مطالب بإلزام القطاع الخاص بـ«الأدنى للأجور»

طالبت قيادات نقابية بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، فى ظل القرارات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسى برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

من جهته، اقترح كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إيجاد مادة فى قانون العمل الجديد تنص مباشرة على تحديد الحد الأدنى للأجر موفرًا له صفتى العمومية والإلزام، على أن ينص على زيادة الحد الأدنى سنويًا بما يعادل معدل التضخم أو يقاربه، بينما يظل للمجلس الأعلى للأجور باقى الاختصاصات التى ينص عليها مشروع القانون الجديد.





