حظك اليوم.. برج الدلو الثلاثاء 2 أبريل 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق 2 إبريل 2019، وفيما يخص برج الدلو، قالت:



مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط، وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين، والمصاعب التي عانيتها أخيرًا تختفي كليًا ولا متاعب حاليًا.

عاطفيًا: تدخل يومًا كثير الحسنات، يحمل إليك وعودًا وأعمالًا كثيرة ومفاجآت سارّ’، وتكون قادرًا على تحويل تجربتك العاطفية إلى نجاح كبير.

صحيًا: تحتاج إلى مزيد من الوقت لتريح جسمك من آخر انهيار تعرضت له، وتقبل على الحياة الاجتماعية بحماسة ولن توفر أي مناسبة تشعرك بالارتياح.



