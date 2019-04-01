الأربعاء.. عرض "العيادة" لفرقة هاكون على مسرح الهوسابير

تستعد الفرقة المسرحية "هاكون" لعرض مسرحية "العيادة" على مسرح الهوسابير، الأربعاء المقبل، بوسط البلد من ضمن حفلات يوم اليتيم.



ويشهد العرض عودة أبناء ونيس فادي خفاجه وهادي خفاجه هذا العرض الذى تدور أحداثه حول عياده نفسية تشهد مشاكل مختلفة للمرضى من جميع الزوايا عرض كوميدي هادف لجميع الأعمار.



واحتفالا بيوم اليتيم تشارك فرق استعراضية قبل العرض التي تفتح الستار الساعة السادسة مساءا، ومن المتوقع أن يشهد العرض حضور جماهيري كبير.



المسرحية بطولة شيماء عبدالقوي، هادي خفاجه، هبه عبد الرحمن، حنان، محمد صلاح، ايمان، مؤمن، محمد حسن، محمد عبد السلام، أحمد فايز، محمد حماده، حسن، خيري، بيبو، مصطفي، ساره، محمد فوزي، اشرف، خيرى عبد الحميد، الحسن عبد المنعم، التصوير وإدارة الفريق محمد سعيد، استعراض باسم حسام غزال صلاح أحمد مساعد مخرج أول ياسر أحمد، مساعد مخرج ثاني هبه عبد الرحمن ومحمد فوزي، تأليف نجوي الديب، إخراج فادي خفاجه.