فيديو.. "المالية" للمواطنين: "هتاخد وظيفة تطلعك من الفقر أحسن من المعونة"

قالت الدكتورة سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن البيان التمهيدي لوزارة المالية حول الموازنة يحمل أهدافا محددة ويعلم المواطنين باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضافت "سارة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد تمت بعد عقد جلسات مشاركة مجتمعية مع جهات عديدة.

وتابعت: "نهدف الفترة المقبلة إلى تنفيذ مشروعات الموازنة وفقا لاحتياجات المواطنين"، لافتا إلى أن الهدف من مشاركة المواطنين هي التأكيد لهم بأننا نسير على الطريق الصحيح.

وواصل مخاطبة المواطنين: "هنجيب ليك ولولادك دخل يطلعك من الفقر، مش بنستهدف نديك معونة".