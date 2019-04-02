القاهرة : الثلاثاء 02 أبريل 2019
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الأبراج اليوم
الثلاثاء 02/أبريل/2019 - 06:37 ص

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 2 أبريل 2019

حظك اليوم.. جميع
إسلام جمال
dostor.org/2575682

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، الموافق الثلاثاء 2 أبريل 2019، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: يدعوك هذا اليوم المعاكس إلى إعادة النظر في بعض السلوك والتصرفات الماضية المتعلقة بعلاقاتك المهنية
عاطفيًا: ظهور مواقف متصلبة أو حتى قاسية ومتشددة، تبدو أنانيًا وغير مبال باهتمامات الحبيب أو همومه.
صحيًا: تدرك أهمية الوضع الصحي السليم، فتقرر وضع برنامج تطبقه بحذافيره تفاديًا لمشاكل صحية يمكن أن تتعرض لها في المستقبل.

الثور
مهنيًا: لا تتكل على الحظ لجني الارباح، بل قم بمساعيك بكل جدية، ووظف طاقاتك في لتحقق بعض الغايات.
عاطفيًا: تقوى الثقة بالنفس، وتتنفس الصعداء، وتتحمس للارتباط، وتلهث وراء الأخبار والمعلومات التي تفيدك بشأن شخص أثار إعجابك في الآونة الأخيرة.
صحيًا: حاذر أمراض القلب والحوادث والالتهابات، فقد تكون العوارض مفاجئة، كن متنبهًا إلى أقصى الحدود.

الجوزاء
مهنيًا: لا تقدم على أي مغامرة مهنية، الوضع الحالي في غير مصلحتك، ثم تعود الأمور الى مجاريها الطبيعية، وترتفع المعنويات وتنفرج أوضاعك.
عاطفيًا: تواجه بعض الاضطراب في العلاقة بالشريك، لانعدام الثقة شبه الكامل بينكما، في هذه الحالة العصبية الزائدة لا تنفع في معالجة المشكلات، فهي تولّد العناد.
صحيًا: إن ما تشعر به من صحة جيدة سببه في الدرجة الأولى الرياضة اليومية، وخصوصًا في ساعات الصباح.

السرطان
مهنيًا: كفاءتك تثير إعجاب الجميع، فأنت قادر على تنفيذ كل ما يوكل إليك بسهولة والتسليم في الوقت المحدد.
عاطفيًا: لا تفرّط في الحب الذي بنيته مع الشريك؛ بسبب نزوة عابرة، فهو أكثر من يتفهم أوضاعك.
صحيًا: التعرّض لأشعة الشمس الربيعية مؤذٍ، ويزيد من نسبة الاضرار التي قد تصيب بشرتك.

الأسد
مهنيًا: تبذل جهدًا كبيرًا لتتفوق على الزملاء، وهذا علامة فارقة لمصلحتك، وتفرح بنتائج إيجابية أو لتوقيع عقد وتبدو متفائلًا.
عاطفيًا: علاقة جديدة بشخص من خارج محيطك الاجتماعي والمهني، انتبه هذه المرة، ولا تكرر أخطاء الماضي لئلا يخيب مسعاك.
صحيًا: حاول أن تبتعد قدر المستطاع عن الحرارة المرتفعة، فهذا أفضل لصحتك.

العذراء
مهنيًا: التعاطي مع بعض الأمور بجدية أكبر يكون أفضل الحلول التي يمكن أن تحقق من خلالها أهدافك.
عاطفيًا: بحث أسباب الخلاف مع الشريك يمنحك مجالًا أكبر لقول الحقيقة،وسماع وجهة نظره في بعض الأمور التي يعتبرها جوهرية.
صحيًا: تنجح في المحافظة على حيويتك، متبعًا القواعد الأساسية لحسن استدراك المشاكل الصحية التي قد تصيبك.

الميزان
مهنيًا: يحمل لك هذا اليوم أحلامًا وردية، ولقاءات سعيدة، وبعض الآمال المهنية، بحيث تستفيد من العمل ضمن فريق، فتكون سعيدًا ومتصالحًا مع نفسك.
عاطفيًا: تعيش يومًا متقلبًا ولا داعي إلى تلطيف الكلمة، فالمصداقية العاطفية تقضي بتبيهك من التقلبات، هذا لا يعني أن يومك يكون فاشلًا لكنه يحمل بالتأكيد ضغوطًا صعبة.
صحيًا: في غمرة الجهود الفائقة تنسى حق جسدك عليك، وتقصر في العناية بصحتك، لذا من الأفضل أن تخصص وقتًا كافيًا للراحة.

العقرب
مهنيًا: ابتعد عن النقاشات التي لا تجدي نفعًا، وركز على ما هو أكثر أهمية من أجل عطاء أفضل، يتطلب منك الوضع الدقيق بذل جهود كبيرة لتستحق المركز الذي تستحقه.
عاطفيًا: إذا كنت لا تشعر بالاستقرار مع الشريك، يجب أن تبادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تقع في المحظور.
صحيًا: تبدأ برؤية الحياة من منظار إيجابي، تفاءل بالخير فترتاح نفسيًا وصحيًا.

القوس
مهنيًا: قد تعترضك بعض المطبّات في العمل، لكن ذلك لن يحول دون قيامك بالمهام الموكلة إليك كما يجب.
عاطفيا: كن جاهزًا لتلبية طلبات الشريك، حتى لو كان بعضها يدخل في إطار الشروط التعجيزية.
صحيًا: حاول قدر الإمكان تناول الحليب الطبيعي، والأجبان القليلة الدسم.

الجدي
مهنيًا: عليك أن تستمع إلى نصائح الآخرين، فهم أكثر خبرة منك في كيفية إدارة الأمور للخروج بنتائج إيجابية.
عاطفيًا: الارتياح سيّد الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياسًا بما كانت تمر به علاقتكما في السابق.
صحيًا: عليك العمل بروية وهدوء، وتصرف بوعي، تجد أن أعصابك تهدأ، وأن صحتك تتحسن بشكل واضح.

الدلو
مهنيًا: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط، وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين، والمصاعب التي عانيتها أخيرًا تختفي كليًا، ولا متاعب حاليًا.
عاطفيًا: تدخل يومًا كثير الحسنات، يحمل إليك وعودًا وأعمالًا كثيرة ومفاجآت سارة، وتكون قادرًا على تحويل تجربتك العاطفية إلى نجاح كبير.
صحيًا: تحتاج إلى مزيد من الوقت لتريح جسمك من آخر انهيار تعرضت له، وتقبل على الحياة الاجتماعية بحماسة، ولن توفر أي مناسبة تشعرك بالارتياح.

الحوت
مهنيًا: احداث جيدة جدًا، وتطورات شخصية لصالحك، تتقدم على نطاق شخصي، زيارات والتزامات مهنية ودراسية، كما يتميز هذا اليوم بديناميكية عالية صحيًا ومعنويًا.
عاطفيًا: إذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.
صحيًا: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبيًا لكي تتفادى آلام الظهر والرقبة في المستقبل.

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