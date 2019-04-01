الباز للشعب الجزائري: "يا ريتكم توصلوا للسيناريو المصري بسرعة"

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، على الشعارات التي يرفعها بعض الجزائريين، بأن الشعب الجزائري ليس كالشعب المصري، وأن السيناريو المصري لن يتكرر في الجزائر، وذلك في إشارة لثورة الشعب المصري في 30 يونيو ودعم القوات المسلحة له، وتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، "أنا أقول للشعب للجزائري، يا ريتكم توصلوا للسيناريو المصري بسرعة"، متابعا: "إذا كان الشعب الجزائري يرى أن السيناريو المصري لن يتكرر في الجزائر، بأن الجيش سيساند الشعب ثم يتولى أحد أفراد المؤسسة العسكرية إدارة الدولة، فأنا أدعو لهم أن يصلوا لهذا السيناريو بسرعة وألا تختطف دولتهم من تيار الإسلام السياسي الذي عانوا منه لسنوات طوال".

واستكمل أدعو الشعب الجزائري أن يسير على السيناريو المصري، وأن يأخذوا الحكمة منه، فالمصريون لديهم خبرة في الحفاظ على دولتهم.