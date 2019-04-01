فيديو.. الباز يطالب أنغام بالاعتذار بسبب ظهورها على قناة "العربي" الإخوانية

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، المطربة أنغام بالاعتذار بسبب ظهورها مع المطرب مروان خوري على قناة "العربي" الإخوانية.

وقال "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "لما تبقى مطربة كبيرة زي أنغام وتظهر على قناة معادية لمصر بشكل كامل لازم نحط علامات استفهام"، موضحًا أن صحفي من جريدة الدستور تواصل مع زوجها فذكر له أن أنغام كانت تعتقد أن حلقتها مع "خوري" ستذاع على قناة لبنانية، ولم تكن تعلم أنها ستذاع على قناة "العربي".

وأضاف، أن قناة "العربي" رأسها عزمي بشارة، ومدعمة من قطر، وهواها إخواني، ولا يجب أن تظهر أي مغنية مصرية عليها، حتى مقابل المال، لأن الفن والوطنية "شيء واحد"، متابعا: "لما البلد تحتاج لازم الفنان يقف مع بلده، والقناة معروف عنها إنها تدعم الإرهاب".

وواصل: "هكون حسن النية، وهقول أنغام مكنتش تعرف، لكن دلوقتي أنغام عرفت، ولازم تصدر بيان تتكلم فيه، وتعتذر عن الظهور على القناة، لأن الفنان لازم يكون عنده وعي وطني".