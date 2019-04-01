وفد المانحين الدوليين يتعرف ميدانيا على الأوضاع في شمال دارفور

زار وفد رفيع المستوى من المانحين الدوليين، اليوم، مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، برفقة ممثلين من وزارة الخارجية السودانية ومفوضية العون الإنساني، وذلك للتعرف ميدانيا على الأوضاع العامة بدارفور بجانب تقييم المشروعات التي تم تنفيذها في المرحلة الماضية.

ويرأس الوفد مستشار الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة نايل كريمن، وبرفقته عدد من المسؤولين الدوليين، يمثلون 14 شخصية ووكالات عمل إنسانية ومنظمات وهيئات مانحة.

والتقى الوفد، بمقر الأمانة العامة لحكومة الولاية، بوالي شمال دارفور بالإنابة وزير الصحة والتنمية الاجتماعية مروان التجاني الطيب، وأعضاء الحكومة ولجنة الأمن.

وقال الوالي بالإنابة، خلال اللقاء، إن ولايته تجاوزت مرحلة الحرب تماما وتوجهت صوب مرحلة السلام والتعافي، موضحا أن الوضع العام على الأرض مستقر وهناك عودة طوعية تلقائية لأعداد كبيرة من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية، مطالبا المانحين والشركاء بضرورة المساهمة الفاعلة في سبيل تعزيز السلام والاستقرار، وذلك بتوفير الخدمات الأساسية في مجالات المياه والصحة والتعليم علاوة على التدريب وبناء القدرات وتوفير سبل كسب العيش الكريم.

من جانبه، أكد رئيس الوفد دعم مجموعة المانحين لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالسودان (أوتشا) لكل المناطق التي تشهد تعقيدات، كاشفا أن زيارتهم إلى الولاية تأتي بهدف الوقوف ميدانيا على مجمل الأوضاع العامة.

وقدم الوفد عددا من الأسئلة والاستفسارات عن الخطوات التي اتخذتها الولاية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وحماية الأطفال والنساء في مناطق النزعات وتمكين المرأة.