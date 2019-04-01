الليرة التركية ترتفع بعد خسارة حزب أردوغان في أنقرة

ارتفعت الليرة التركية الاثنين، لتعوض خسائرها السابقة بعد أن فقد حزب الرئيس رجب طيب أردوغان حزب العدالة والتنمية سيطرته على العاصمة أنقرة في الانتخابات المحلية، وبدا متأخرا في اسطنبول، كبرى المدن التركية، مع استمرار فرز الأصوات.



وكانت الليرة عند 5.5290 مقابل الدولار الأمريكي، في سعر أقوى من إغلاق الجمعة البالغ 5.5550، وكانت العملة ضعفت إلى 5.7001 في المعاملات المبكرة.



وهوت الليرة نحو 30 بالمئة أمام الدولار في خضم أزمة للعملة العام الماضي.



وفي تكرار لأزمة الثقة تلك، شهدت العملة التركية تقلبات حادة في جلسات التداول الست الأخيرة مع إطلاق الحكومة والبنك المركزي سلسلة إجراءات دعم مؤقتة.



وألقى الركود الاقتصادي التركي بظلاله على توجهات الناخبين.



وفي إسطنبول، قال كل من مرشح مدير بلدية المدينة من حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو ومنافسه من العدالة والتنمية، رئيس الوزراء السابق بن علي يلدرم، إن إمام أوغلو متقدم بنحو 25 ألف صوت. وفي وقت سابق، أعلن كلا الحزبين فوزه.



وفي أنقرة، حقق مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياواس فوزا واضحا، وفقا للإعلام التركي.



وإذا تأكدت النتائج بعد إعلانها رسميا، فستكون أول مرة يفقد فيها حزب العدالة والتنمية السيطرة على أكبر مدينتين تركيتين في 25 عاما.