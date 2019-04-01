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الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:42 م

رامي عياش يطرح "لو أحلامي" على "يوتيوب" (فيديو)

رامي عياش يطرح لو
حسن أمين
dostor.org/2575667

طرح المطرب اللبناني رامي عياش، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "لو أحلامي" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية تعاون فيها "عياش" مع كل من الشاعر الغنائي كلمات سما، وألحان وتوزيع موسيقي جان ماري رياشي، وهي من إنتاج مزيكا.

وتقول كلمات الأغنية: "لو أحلامي بيدي لكانت كلها عنك.. لو أنا اللى أكتبها لصارت كلها باسمك.. ياللى بقالى منك حلم واللى تركته صوره واسم.. آه لو أحلامى بيدى.. لو أحلامى بيدى لكانت كلها عنك كانت كلها عنك.. لو أنا اللى أكتبها لصارت كلها باسمك.. واللى بقالى منك حلم واللى تركته صوره واسم.. آه لو أحلامى بيدى".

رامي عياش يطرح "لو أحلامي" على "يوتيوب" (فيديو)
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