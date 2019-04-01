"بيراميدز" يفوز على بتروجيت بهدفين في الدوري الممتاز

حقق فريق بيراميدز انتصارا ثمينا علي مضيفه بتروجيت، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، باستاد الجيش بالسويس في إطار مباريات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

سجل هدفي بيراميدز اللاعب ايريك تراوري في الدقيقتين 64 و67.

الفوز رفع رصيد بيراميدز الي 51 نقطة منفردا بالمركز الثالث وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة، علما بأن بيراميدز لعب مباراتين أكثر من الأهلي والزمالك.

وفي المقابل، تجمد رصيد "بتروجيت" عند 25 نقطة في المركز الـ25.