10 دقائق مشى تحمى كبار السن من هشاشة العظام

كشفت دراسة جديدة، أن 10 دقائق من المشي السريع في اليوم يمكن أن تمنع الإعاقة لدى كبار السن، وفقًا لما ذكره موقع "ديلي ميل" البريطاني.



ويقول الباحثون، إن القليل من النشاط السريع كل يوم للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام يقلل من خطر الأصابة بأمراض العظام بنسبة 85%.



كما أنه يقلل من خطر الإعاقة اليومية المعيشية، مثل صعوبة المشي في غرفة أو ارتداء ملابس، بحوالي 50%.



ويأمل الفريق، من Northwestern Medicine في شيكاغو، أن تساعد هذه النتائج مقدمي الرعاية الصحية في تقديم اقتراحات لممارسة الرياضة.



ونشرت نتائج الدراسة في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، حيث نظر الفريق في أكثر من 1500 شخص من المصابين بهشاشة العظام بين عامي 2008 و2014.



وأكد الباحثون، أن أكثر من 30 مليون شخص يعانون من التهاب المفاصل، معظمهم فوق سن 65 عامًا، وفقًا لمؤسسة التهاب المفاصل.