مصر تستضيف اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بشرم الشيخ

تستضيف مدينة شرم الشيخ اجتماعات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل الجاري، وذلك بمشاركة واسعة من أعضاء لجنتي الشخصيات البارزة والممثلين الشخصيين لرؤساء دول وحكومات الدول أعضاء الآلية، فضلا عن لفيف من الشخصيات الأفريقية رفيعة المستوي المعنية بقضايا الحوكمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالقارة الأفريقية.



جدير بالذكر، أن مجالات عمل الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء تتمحور حول أربعة موضوعات رئيسية وهي الديمقراطية والحكم الرشيد، والحوكمة والإدارة الاقتصادية، وحوكمة الشركات، والتنمية الاجتماعية، حيث تتم المراجعة الطوعية في تلك المجالات بالدول الأعضاء في الآلية بهدف زيادة وتيرة التنمية المستدامة بها.



هذا، ومن المقرر أن يشهد يوم 6 الجاري تنظيم فعالية مشتركة بين وزارة التخطيط والإصلاح الإداري واللجنة الوطنية المصرية للحوكمة من جهة، وسكرتارية الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء من جهة أخرى، احتفالا بمرور خمسة عشر عاما على تأسيس الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.



وتأتي استضافة مصر لاجتماعات الآلية وتلك الاحتفالية في إطار الفعاليات والأنشطة المختلفة التي تستضيفها مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، وتشرف على تنفيذها وزارة الخارجية المصرية بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية.