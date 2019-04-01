صدق أو لا تصدق.. قطر تزعم: لا ندعم جماعة الإخوان!

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تصريحات المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، على هامش زيارتها لأمريكا، والتي أكدت فيها أن قطر لا تدعم جماعة الإخوان ولا تعارضهم.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، إن هذه التصريحات يمكن الرد عليها بالمقال الذي كان يكتبه الكاتب أحمد بهاء الدين، تحت عنوان "لا يا شيخ"، وهي الجملة المصرية الشهيرة التي تقال دائما عند سماع كلام غير منطقي أو غير معقول.

وتابع الباز أن هذه التصريحات أطلقتها قطر لمغازلة أمريكا خاصة وأن أمريكا تتخذ موقفا مضادا لإيران وحلفائها، مشيرا إلى أن هذه الدويلة الإرهابية اعتادت على ارتداء وجه زائف لتزييف الحقائق.