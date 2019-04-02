اقتصادى يوضح أسباب تحقيق مصر فائض تجارى بقيمة 150.8 مليون دولار

أعلن البنك المركزى، أن الميزان التجارى البترولى، حقق فائضا للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات بلغ 150.8 مليون دولار، خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 2018 2019، في مقابل عجز بلغ 2.2 مليار دولار، في الفترة المماثلة من العام المالي السابق.



وقال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر، إن السبب الرئيسي في تحقيق مصر فائض تجاري يتخطي 150 مليون دولار هو وجود اكتشافات جديدة، وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز، وتصدير ما يقرب من 2 مليار قدم مكعب، مشيرًا إلى أن مصر سوف تحقق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول بموازنة 2022 2023.



وتابع "أستاذ الاقتصاد بجامعة السادس من أكتوبر"، أن وجود الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتحسن في الموازنة العامة، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي والتى من المتوقع ان تصل النسبة إلى 6%، من الأسباب التى أدت إلى وجود هذه النسبة، علاوة على إقامة المشروعات القومية وتحرير سعر الصرف، بجانب المؤسسات والبنك وتعديل التصنيف الائتمانى وزيادة المصادر الدولارية.