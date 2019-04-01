ارتفاع غير متوقع للإنفاق على قطاع التشييد في أمريكا خلال فبراير

أظهر تقرير شهري صدر اليوم، نمو إنفاق قطاع التشييد في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن إنفاق قطاع التشييد ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 1% شهريا إلى ما يعادل 320ر1 تريليون دولار سنويا، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر2% إلى ما يعادل 307ر1 تريليون دولار خلال يناير الماضي.

وكان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق خلال فبراير الماضي بمعدل 2ر0%، بعد ارتفاعه بنسبة 3ر1% خلال الشهر السابق وفقا للتقديرات الأولية الصادرة في وقت سابق.

وجاء الارتفاع غير المتوقع في إنفاق قطاع التشييد على خلفية زيادة الإنفاق على مشروعات التشييد العامة، حيث زاد الإنفاق على هذه المشروعات بنسبة 6ر3% إلى ما يعادل 8ر325 مليار دولار سنويا خلال فبراير الماضي.

وفي حين ارتفع الإنفاق على المشروعات التعليمية بنسبة 8ر0% إلى ما يعادل 3ر76 مليار دولار سنويا، ارتفع الإنفاق على مشروعات تشييد الطرق السريعة بنسبة 5ر9% إلى ما يعادل 1ر111 مليار دولار سنويا.

في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق على المشروعات الخاصة بنسبة 2ر0% إلى ما يعادل 5ر994 مليار دولار سنويا خلال فبراير الماضي.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أن الزيادة في الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية تفوق التراجع في الإنفاق على المشروعات غير السكنية.

في الوقت نفسه زاد إجمالي إنفاق قطاع التشييد خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.