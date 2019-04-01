"نايمكس" يسجل أعلى إغلاق في 5 أشهر بمكاسب 2.4%

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2% عند تسوية تعاملات، اليوم، ليتجاوز خام "نايمكس" مستوى 61 دولارًا للمرة الأولى في نحو 5 أشهر مع إشارات تراجع الإنتاج إلى جانب انحسار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.



وأظهر مسح لوكالة "بلومبرج"، أن منظمة أوبك خفضت إنتاجها من الخام للشهر الرابع على التوالي خلال مارس الماضي.



وتأتي مكاسب النفط مع صعود قوي لسوق الأسهم الأمريكية، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 300 نقطة خلال التعاملات مع تراجع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي بعد بيانات صينية.



وكانت بيانات شركة "بيكر هيوز" أعلنت في نهاية الأسبوع الماضي تراجع منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة بمقدار 8 منصات عند 816 منصة، وذلك في الأسبوع المنتهي في 29 مارس الماضي.



وفي الربع الأول من العام الجاري سجل خامي "برنت" و"نايمكس" أفضل أداء فصلي منذ الربع الثاني من 2009، حيث ارتفعوا بنحو 32% و25.9% على الترتيب.



وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مايو بنسبة 2.4% عند 61.59 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر الماضي.



وارتفع اليوم سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يونيو بنحو 2.1% إلى 69 دولارًا للبرميل.