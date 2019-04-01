"ردت في صدره قتلته".. إعلام قطر حاول تشويه زعماء العرب ففضح تميم

سلط الدكتور محمد، الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على بعض الممارسات الخبيثة للإعلام القطري وذيولهم من إعلامي الإخوان التابعين لهم في تركيا، قبل انعقاد القمة العربية الثلاثين في تونس.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن جابر الحرمي، رئس تحرير جريدة الشرق القطرية، المقربة من النظام القطري، قال في تغريدة له قبل انعقاد القمة العربية، إنه ستكون هناك محاولات للهرب من حضور القمة العربية من قبل بعض الزعماء العرب خاصة وأن القمة ستتناول موضوعات شائكة مثل وضع الجولان، القضية الفلسطينية، وكلها قضايا أصدر فيها ترامب قرارات واضحة وصريحة، وأي ردود أفعال مخالفة له قد تغضبه.

واستكمل الباز، وكذلك الإعلامي الضلالي المضلل محمد ناصر، عندما خرج في برنامجه على قناة مكملين الإخوانية، ليؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يحضر القمة العربية، خوفا من إصدار قرارات بهذه القمة تغضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل.

وأوضح أن ما حدث في النهاية أن الهارب الوحيد من هذه القمة هو أمير قطر، الذي هرب عندما سمع أسهم النقد توجه لحلفائه تركيا وإيران، وبذلك فإن ما تنبأ به رئيس تحرير الشرق، انصب في المقام الأول على أميره.

أما بالنسبة لما روجه محمد ناصر عن السيسي لن يحضر القمة لعدم إغضاب ترامب وإسرائيل بشأن الجولان، فإن البيان الختامي الذي جرى صياغته في القمة العربية وضع على أساس ثوابت الدولة الوطنية المصرية، وتضمن رفض قرار ترامب بإعلان سيادة إسرائيل على الجولان.