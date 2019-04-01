روسيا: مستعدون للحوار للحفاظ على الفضاء خاليا من الأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، استعداد موسكو لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع البلدان للحفاظ على الفضاء خاليًا من الأسلحة باعتبارها واحدة من الشروط لضمان السلام، مؤكدة أن منع سباق التسلح في الفضاء لا يزال أولوية للسياسة الخارجية الروسية.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية اليوم أن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي وتحويله إلى منطقة أخرى من المواجهات المسلحة يظل من أولويات السياسة الخارجية.

وأضاف البيان أن موسكو على استعداد لإجراء حوار على قدم المساواة مع جميع الدول من أجل الحفاظ على الفضاء الخارجي خاليًا من الأسلحة من أي نوع كشرط لضمان السلام والأمن الدوليين.