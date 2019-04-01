"محامية ليبرالية" أول امرأة ترأس سلوفاكيا

أصبحت المحامية الليبرالية زوزانا كابوتوفا أول امرأة ترأس سلوفاكيا، بعدما فازت في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت السبت، بحسب نتائج جزئية رسمية.



وحصلت كابوتوفا (45 عاما)، المحامية المعروفة بمحاربة الفساد، على 58.35% من الأصوات مقابل 41.64% حصل عليها منافسها ماروس سيفكوفيتش، وذلك استنادا إلى نتائج فرز 64 بالمئة من الأصوات.



وبهذه النتيجة ستصبح هذه المحامية المتخصصة في قضايا البيئة، أول امرأة تتولى رئاسة البلد العضو في منطقة اليورو.



وكانت كابوتوفا حصلت في الدورة الأولى التي خاضتها تحت شعار "لنقاوم الشر"، على حوالى 41%من الأصوات، مقابل حوالى 19% لمنافسها المدعوم من النظام.



والرئيسة الجديدة امرأة مطلقة وأم لولدين، ومن وعودها الانتخابية حماية البيئة ودعم المسنين وتحقيق العدالة للجميع.



يذكر أن الرئيس في سلوفاكيا لا يحكم، لكنه يصادق على كل المعاهدات الدولية ويعين كبار القضاة، كما أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة ويملك حق النقض.



وستؤدي الرئيسة الجديدة اليمين الدستورية في 15 يونيو المقبل.