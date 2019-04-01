أبوجريشة: نقل مباراة الإسماعيلي والمقاولون للسويس يدعم مبدأ المساواة

قال محمد محسن أبوجريشة المدرب العام للإسماعيلي إن نقل مباراتنا مع المقاولون العرب إلى ملعب الجيش بالسويس يصب فى صالحنا ويدعم مبدأ المساواة والحيادية بين الأندية.

وأوضح ابو جريشة في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للإسماعيلي اليوم: "طالبنا بعدم إقامة المباراة فى القاهرة من أجل إرساء مبدأ العدل مثلما خضنا لقاء الدور الأول بملعب الجبل الأخضر".

وأضاف: "نتمنى أن يستضيف هذا الملعب لقاءات الفريق المقبلة بالمسابقة، فى ظل إغلاق ستاد الإسماعيلية بسبب كأس الأمم الأفريقية".

وواصل:"نحتاج للانتصار من أجل استعادة الثقة مجددا، سنواجه فريقا متماسكا ويقوده جهاز فنى محترم بقيادة عماد النحاس".

وأتم مدرب الإسماعيلى حديثه قائلا: "حرصنا على متابعة أخطائنا فى المواجهة الماضية من أجل تلافيها فى المباراة المقبلة".