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اقتصاد
الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:07 م

البرلمان المجري يمرر قانونًا جديدًا لتشجيع زيادة النسل

البرلمان المجري يمرر
وكالات
dostor.org/2575623

مرر البرلمان المجري، اليوم، قانونا جديدا يهدف إلى تشجيع المزيد من المواطنين على إنجاب أطفال عن طريق منحهم قروضا معفاة من الفوائد وحوافز ضريبية.
وبموجب هذه الإجراءات، التي أعلنها رئيس الوزراء فيكتور أوربان في فبراير الماضي، يمكن للمتزوجين، إذا كانت المرأة أقل من أربعين عاما من العمر، الحصول على قرض معفى من الضرائب قدره 10 ملايين فورينتس (35 ألف دولار).
ولا بد أن يكون أحد الزوجين موظفا، وكلاهما يتعين ألا يكون لديه سجل جنائي وليس عليه التزام ضريبي.
وعند ولادة طفلهما الأول سيتم تعليق سداد القرض لمدة ثلاث سنوات. وبعد انجاب الطفل الثاني سيتم إعفاؤهما من ثلث قيمة القرض وبعد إنجاب الطفل الثالث سيتم شطب القرض بالكامل.
لكن في حال عدم انجاب الزوجين لأي أطفال خلال خمس سنوات يتعين عليهما تسديد الفائدة بأثر رجعي.
وعند التصويت على القانون الجديد اليوم، لم يكن حزب "فيديس" الحاكم هو الوحيد الذي صوت بالموافقة على القانون ولكن أيضا أغلبية واضحة من المعارضة.
كان أوربان قال في معرض تدشين هذه السياسة في فبراير الماضي، إن حل تراجع معدل المواليد في المجر ليس الهجرة، ولكن إقناع المواطنين بانجاب المزيد من الأطفال.
يذكر أن معدل المواليد في المجر بلغ 45ر1 طفل لكل زوجين في عام.2016

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