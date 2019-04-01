الموانئ الكويتية: استئناف الملاحة البحرية بعد توقفها مؤقتًا

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، مساء اليوم، استئناف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة بعد توقفها مؤقتا؛ وذلك بعد تحسن حالة الطقس في الكويت.

وذكرت المؤسسة - في بيان صحفي - أنه تم استئناف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ، والدوحة، والشعيبة، بناء على الإفادات الميدانية من مديري العمليات البحرية.

وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية، قد أعلنت في وقت سابق صباح اليوم، توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ، والشعيبة، والدوحة بسبب تقلبات الأحوال الجوية.