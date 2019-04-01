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الإثنين 01/أبريل/2019 - 09:05 م

كتب هيئة كبار العلماء الأكثر رواجًا بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية

كتب هيئة كبار العلماء
أميرة العناني
dostor.org/2575618

حرص زوار جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، على اقتناء العديد من إصدارات الجناح، التي تتميز بتنوع محتواها وثراء مضمونها وأسعارها المناسبة لمختلف الفئات.

وفي مقدمة المؤلفات التي حظيت بإقبال زوار المعرض كتاب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر "مقومات الإسلام" المترجم إلى (13) لغةً والمعروض بركن مركز الأزهر للترجمة، وكتاب "مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد" للدكتور محمود حمدي زقزوق، عضو هيئة كبار العلماء، المعروض في ركن هيئة كبار العلماء.

ولقي كتاب "منهج القرآن في بناء المجتمع" لفضيلة الشيخ محمود شلتوت، شيخ الأزهر الأسبق، المعروض في ركن مجمع البحوث الإسلامية، إقبالًا كبيرًا من زوار الجناح، بالإضافة لكتاب "حوار مع صديقي الملحد"، بينما تصدر كتاب "مكارم الأخلاق" والأعداد الخاصة من "مجلة نور" قائمة الأكثر رواجًا في ركن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، في حين جاء كتاب "شبهات حول صحيح الإمام البخاري والرد عليها" في صدارة الكتب الأكثر مبيعًا في ركن الرواق الأزهري.

ويُشارِك الأزهر الشريف – للعام الثاني على التوالي ــ بجناحٍ خاصٍّ، في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، ويشمل الجناح عِدّة أركان، هي: مجمع البحوث الإسلامية، الفتوى، قطاع المعاهد الأزهرية، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مركز الأزهر للترجمة، مكتبة الأزهر، هيئة كبار العلماء، الرواق الأزهري، ويقع الجناح بجانب القبة السماوية، بمكتبة الإسكندرية.

كتب هيئة كبار العلماء الأكثر رواجًا بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية
كتب هيئة كبار العلماء الأكثر رواجًا بجناح الأزهر بمعرض الإسكندرية
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