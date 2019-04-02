دراسة: الأطفال المصابون بالتوحد بارعون فى التواصل مع أمهاتهم

كشفت دراسة جديدة، أن الأطفال المصابين بالتوحد، يمتلكون مهارات معالجة عاطفية بارعة في التعرف على تعبيرات وجوه أمهاتهم، مثلهم مثل أقرانهم غير المصابين بهذا الاضطراب.



ووفقًا لما نشره موقع «scientificamerican» العلمي، فقد توصل فريقا بحثيا من جامعة فلوريدا أتلانتيك الأمريكية، كشف أن الأطفال المصابين بالتوحد يمتلكون قدرة التعرُّف على تعبيرات الوجه الإيجابية والسلبية بدرجة أكبر مما كان يُعتقد من قبل.



وأكد الباحثون، أن الأطفال الذين يعانون من التوحد، يمتلكون مهارات معالجة عاطفية بارعة في التعرُّف على تعبيرات وجوه أمّهاتهم، وأنهم متناغمون تمامًا مع مشاعر أمهاتهم، مثلهم مثل الأطفال غير المصابين بالتوحد.



وكانت هذه الدراسة قد اختبرت المهارات الاجتماعية -العاطفية، باستخدام وسيلة للتعرف على التعبيرات العاطفية للوجه، يمكنها أن تميز بين الوجوه غير المألوفة والوجوه المألوفة، عند الأطفال الذين يعانون من اضطرابات طيف التوحد، مقارنةً بنظرائهم من الأطفال الذين ينمون بشكل طبيعي.



وأظهرت النتائج أن الأطفال الذين ينمون بشكل طبيعي كانوا أكثر كفاءة في تمييز الوجوه بشكل عام، في حين أن أطفال المصابين بالتوحد تعرفوا على تعبيرات أصحاب الوجوه المألوفة بشكل أكثر دقةً من تلك الوجوه غير المألوفة.



ويبدأ اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة المبكرة، ويتسبب في نهاية المطاف في حدوث مشكلات على الصعيد الاجتماعي، في المدرسة والعمل.



وغالبًا ما تظهر أعراض التوحد على الطفل في غضون السنة الأولى، وتظهر بعض علاماته عليه، مثل قلة الاتصال بالعين، أو عدم الاستجابة للنداء باسمه، أو عدم الاكتراث لمقدمي الرعاية.