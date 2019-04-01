رئيس أوكرانيا يبحث مع ميركل اتخاذ خطوات إضافية في إطار "رباعية نورماندي"

أجرى الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو، اليوم الإثنين، محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل حيث تبادلا وجهات النظر بشأن اتخاذ خطوات إضافية خاصة في إطار صيغة "رباعية نورماندي"، التي تهدف إلى تعزيز عملية السلام وتنفيذ اتفاقات مينسك، إلى جانب إطلاق سراح رهائن الكرملين ونشر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في منطقة دونباس المحتلة.

وذكرت الرئاسة الأوكرانية على موقعها الإلكتروني أن ميركل هنأت بوروشينكو على وصوله للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مؤكدة نزاهة العملية الانتخابية في أوكرانيا.

من جانبه، أعرب بوروشينكو عن شكره للمستشارة الألمانية على اهتمامها الخاص بالوضع في أوكرانيا.

جدير بالذكر أن "رباعية نورماندي" الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا، كانت قد شكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي، شمال غرب فرنسا، أثناء الاحتفالات بذكرى مرور 70 عاما على إنزال قوات التحالف في الحرب العالمية الثانية إلى الشاطئ الفرنسي.

وتقتضي "صيغة نورماندي" مشاركة كل من روسيا، وفرنسا، وألمانيا، وأوكرانيا في مباحثات حول تسوية الوضع في أوكرانيا.

