الكويت: اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان يقوض عملية السلام

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن أسف الكويت واستيائها لقرار الولايات المتحدة، بالاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية، والذي يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما القرار (497)، الذي دعا إسرائيل إلى إلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قراراتها في الجولان لاغية وباطلة وليس لها أي آثر قانوني.

واعتبر (الوزراء) الكويتي - في بيان صحفي، عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - أن قرار واشنطن يمثل تقويضًا لعملية السلام الشامل في الشرق الأوسط، وتهديدًا للأمن والاستقرار فيه.

وأكد موقف الكويت الداعم للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.