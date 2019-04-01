"القاهرة وتطورها العمراني" ندوة بمكتبة الإسكندرية

قيمت اليوم الإثنين، ندوة بعنوان "القاهرة خططها وتطورها العمراني" بحضور الدكتور أيمن فؤاد سيد، وقدمها الدكتور محمد الجمل؛ ضمن فعاليات البرنامج الثقافي لمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب لدورته الخامسة عشر.



وناقشت الندوة نشأة وتطور القاهرة منذ إنشاء الفسطاط عاصمة أولى في أفريقيا مرورا بالعواصم الأخرى، وتحدث أيمن فؤاد عن بناء وتطور القاهرة وأسلوب تناولها في التاريخ بداية من المستشرقين حتى استقلال مصر، وقال: إن القاهرة أول مدينة مصورة في مصر قياسا إلى العواصم السابقة.



وأضاف أن كتاب "وصف مصر" الذي كتبه علماء الحملة الفرنسية عندما وصلوا إلى مصر يوجد به أول وصف مرئي لمصر، وهناك جزء لوصف القاهرة وقلعة الجبل وجاء مصحوبا بالخرائط بمقياس رسم لأول مرة"، وتابع: حاولت أعمل مقارنات بين رسوم اللوحات والآثار القديمة وبين الوضع الحالي للآثار، والنتيجة مؤسفة بسبب التدهور الواضح.



يذكر أن أيمن فؤاد، بدأ مؤلفاته بكتاب تاريخ المذاهب الدينية في بلاد اليمن حتى القرن السادس الهجري.



وعمل "فؤاد" في معهد المخطوطات العربية والمعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ومشرفًا على المراكز العلمية بدارالكتب والوثائق العلمية وأستاذًا حامعيا لعدة جامعات في أوروبا وجامعة الكويت، وحصل على عدة حوائز منها، جائزة الدولة التشجيعية، وجائزة الدولة التقديرية.



وقال إن القاهرة الحديثة صممت بأمر من الخديوي إسماعيل، علي يد الفنان جروند بيه والذي صممها كما صمم هوسمان المهندس المعماري المدينة الفرنسية باريس، لذلك لقبت القاهرة بباريس الشرق كما وصفها البعض بباريس علي النيل.



وأضاف: أن حي جاردن سيتي هو أول حي تم بناؤه في القاهرة الجديدة في عهد إبراهيم باشا، وكان سعر الفدان وقتها جنيهًا واحد فقط؛ لذلك تم شراء جميع الأراضي وبناء عليها حدائق وقصور علي التراث الفرنسي وهي حي هليوبلس الآن.



ومع مرور الوقت والانتهاء من بناء وتطوير القاهرة، جاء حريق القاهرة ليدمر كل هذا في غصون 6 ساعات لتستغرق بعد ذلك سنين طويلة لإعادة ترميمها.



وتم عرض صور توضيحية عن القاهرة خطط إنشائها والآثار والمساجد القديمة، وانتهت الندوة بحوار مفتوح مع الدكتور أيمن فؤاد حول القاهرة وعاصمتها الجديدة وأيام الأسرة العلوية.