الخطيب يفتتح بطولة إفريقيا للكرة الطائرة بالأهلي

افتتح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، منافسات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة "رجال" للأندية، والتي ينظمها النادي الأهلي حتى يوم ١١ أبريل الجاري.

حضر حفل افتتاح البطولة الإفريقية الذي أقيم علي صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي في الجزيرة، عمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وهويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة، بجانب أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وعدد من رؤساء الفرق المشاركة في البطولة.

بدأ حفل الافتتاح بعزف السلام الوطني، ثم أعقبه عروض وفقرات موسيقية، قبل أن يبدأ طابور العرض للفرق المشاركة في البطولة القارية، ثم تم إذاعة الأغنية الرسمية الخاصة بالبطولة التي حملت عنوان "أفريقيا قلب واحد".

من جهته، رحب مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بالفرق المشاركة في البطولة، متمنيا التوفيق للجميع، موجها الشكر للاتحاد الإفريقي لثقته في النادي الأهلي ومنحه شرف تنظيم البطولة الإفريقية للعام الثاني على التوالي.