خام "برنت" يقفز فوق 69 دولارًا للمرة الأولى
تجاوزت أسعار خام "برنت"، 69 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 13 نوفمبر من عام 2018، وفقا لبيانات تداول البورصات.
وارتفعت العقود الآجلة لشهر يونيو لمزيج النفط "برنت" بنسبة 2.15% ليصل سعر البرميل منه إلى 69.03 دولار للبرميل، وارتفع سعر العقود الآجلة لشهر مايو للنفط الخام WTI بنسبة 2.36% إلى 61.56 دولار للبرميل.
وكانت العوامل الرئيسية وراء ارتفاع أسعار النفط يوم الاثنين هي عودة روح المخاطرة إلى الأسواق، بالإضافة إلى البيانات الأولية عن مستوى الإنتاج من قبل دول أوبك + في شهر مارس المنصرم.
وفقا لمسح أجرته وكالة "رويترز"، فإن الدول المشاركة في صفقة "أوبيك +" خفضت إنتاج النفط في مارس إلى أدنى مستوى منذ 4 سنوات.