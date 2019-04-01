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الإثنين 01/أبريل/2019 - 08:27 م

توافد الجمهور على شراء تذاكر حفل عمرو دياب الثالث بالسعودية (فيديو)

حفل عمرو دياب
حفل عمرو دياب
حسن أمين
dostor.org/2575557

توافد عدد كبير من جمهور المطرب عمرو دياب، على فروع متاجر "فيرجن ميجا ستور"، لشراء تذاكر حفله الغنائي المقبل المقرر إقامته يوم 12 أبريل المقبل، داخل داخل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة بالمملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل تحت رعاية الهيئة العامة للثقافة، وتراوحت أسعار التذاكر من 375 وحتى 1475 ريال سعودي.

ويعتبر هذا الحفل الثالث لـ"الهضبة" في السعودية، حيث أحيا حفله الأول في شهر ديسمبر من العام الماضي، وكان الحفل الثاني يوم 22 من شهر مارس الماضي.

ومن المقرر أن يقدم "الهضبة" خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته ومنها: "قمرين، ده لو اتساب، أجمل عيون، يتعلموا، تملي معاك، وياه، أنت مغرور، برج الحوت، معاك قلبي، هدد، العالم الله، حبيبي يانور العين، الله على جماله، ليلي نهاري، باين حبيت، وياه، خلينا لوحدينا، نغمة الحرمان، كنت في بالي" وغيرها.

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